Усман Нурмагомедов намекнул, что подписал контракт на титульный бой

26-летний российский проспект легчайшего веса Усман Нурмагомедов (15-0) намекнул, что его следующий бой пройдет за титул чемпиона легкого дивизиона Bellator.

«Сейчас я собираюсь показать, кто самый крутой парень во дворе. Скоро увидимся, ребята. Бразилия, извини», — написал Нурмагомедов в Twitter, добавив эмодзи подписанного контракта.

Нурмагомедов возглавил рейтинг легковесов Bellator после победы над Кристофером Гонсалесом (7-2) сабмишном в первом раунде. Поединок шел 2 минуты 54 секунды. Бой состоялся 22 июля на Bellator 283 на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в Вашингтоне, США.

Чемпионом Bellator в легком весе является бразилец Патрики Фрейре (24-10).