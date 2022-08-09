Магомед Анкалаев намекнул на бой с Блаховичем

30-летний россиянин Магомед Анкалаев (18-1) сообщил, что он готов подраться против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича (29-9).

«Ян Блахович, скоро увидимся, мой друг. Надеюсь, ты готов, — написал Анкалаев в Twitter. — Я уже согласился подраться с «Польской силой» в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. Для меня место не имеет значения. Если я должен побить всех и достичь победной серии из 15 боев, то должен драться с лучшими. Я не собираюсь выбирать себе соперников».

Анкалаев победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд.

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.