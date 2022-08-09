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Сегодня, 11:51

Тони Фергюсон тренируется с Фредди Роучем

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (23-5) присоединился к новой команде Jackson Wink MMA Academy, а также проводит тренировки по боксу с одним из самых известных боксерских тренеров Фредди Роучем.

«Тренировка по боксу. Познаю новое. Получил бой», — написал «Эль Кукуй» в Twitter, добавив фото тренировки с Роучем. Ранее Фергюсон уже тренировался с Роучем в зале Wild Card Boxing в феврале 2021 года.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Тони Фергюсон
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