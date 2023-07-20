Умар Нурмагомедов сделал заявление об отмене боя с Сэндхагеном

Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал, почему отменил поединок против американца Кори Сэндхагена. Боец заявил, что ему предстоит перенести операцию на связках плеча, которые он порвал в одном из спаррингов.

Он отметил, что выходить на самый важный бой в жизни с порванными связками плеча, было бы самой большой глупостью в его жизни.

«В ближайшее время оперирую, а там все по старому кругу», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

27-летний Нурмагомедов выиграл все 16 поединок в профессиональной карьере, он идет на 11-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.

Бой Умара и американца должен был состояться 6 августа.