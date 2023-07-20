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Сегодня, 12:23

Умар Нурмагомедов сделал заявление об отмене боя с Сэндхагеном

Виктория Кравченко
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец Умар Нурмагомедов рассказал, почему отменил поединок против американца Кори Сэндхагена. Боец заявил, что ему предстоит перенести операцию на связках плеча, которые он порвал в одном из спаррингов.

Он отметил, что выходить на самый важный бой в жизни с порванными связками плеча, было бы самой большой глупостью в его жизни.

«В ближайшее время оперирую, а там все по старому кругу», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

27-летний Нурмагомедов выиграл все 16 поединок в профессиональной карьере, он идет на 11-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.

Бой Умара и американца должен был состояться 6 августа.

Умар Нурмагомедов
ММА
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