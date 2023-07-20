Хорхе Масвидаль: «Каждый вечер я думаю о возвращении в бои»

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) заявил, что ему тяжело расстаться с боями.

«Каждый вечер я думаю о возможном возвращении, — отметил Масвидаль в интервью Smack Talk with Sandhu. — Я прихожу в зал, и иногда у меня все получается, и мои тренеры говорят: «Чувак, ты все еще хорошо двигаешься», но я просто знаю, что некоторые процессы просто замедлились, и плюс ко всему я ушел совсем недавно, поэтому, конечно, у меня будут эмоции.

Я просто хочу всегда оставаться в форме, продолжать тренироваться, это часть моего психического здоровья. Могу ли я сказать, что я ушел в отставку навсегда? Я никогда не смогу сказать, что не вернусь, потому что я занимался этим 20 лет днем и ночью, днем и ночью, так что от этой привычки будет трудно отказаться. Я думаю, что в какой-то момент я вернусь, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время".

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США. После боя он завершил карьеру.