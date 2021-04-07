Умар Нурмагомедов перенес операцию после разрыва связок колена

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов перенес операцию на колене.

«Врачи сказали, операция прошла успешно. Впереди 6 месяцев реабилитации. Хвала Аллаху в любом положении», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее стало известно, что 25-летний спортсмен порвал связки колена. На счету двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова 13 боев, в которых он одержал 13 побед.