Масвидаль раскрыл планы на будущее после победы над Усманом на UFC 261

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил о намерении провести трилогию с действующим чемпионом Камару Усманом после реванша на UFC 261.

«Когда я выиграю матч-реванш, мы определенно перейдем к трилогии, — сказал Масвидаль в беседе с болельщиками на ESPN+. — Я не войду в историю 1-1 с этим человеком. Этого просто не случится. Я буду спать как мне захочется, когда у меня будет этот пояс. Давайте выясним, что значит быть чемпионом».

Турнир UFC 261, в главном бою которого сразятся Усман и Масвидаль, состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида).

Их первый поединок прошел в июле прошлого года в главном событии UFC 251 в Абу-Даби, где победу единогласным решением судей одержал Усман.