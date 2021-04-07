Ян предложил реванш со Стерлингом по правилам PRIDE
14:44
Российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян обратился к президенту UFC Дану Уайту, предложив организовать реванш с Алджамейном Стерлингом по правилам PRIDE.
«Реванш по правилам PRIDE, Дана Уайт?», — написал Ян в Twitter.
Первый поединок Ян и Стерлинг провели в ночь на 7 марта в Вегасе, где скандальным образом победил американец. Петр нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову. Россиянина дисквалифицировали и лишили пояса.
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