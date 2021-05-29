Троюродный брат Хабиба Нурмагомедов — боец UFC Умар Нурмагомедов — в разговоре с журналистами на турнире EFC 36 прокомментировал скандал с исполнением школьниками в Дагестане танца из балета «Лебединое озеро». Молодые люди были одеты в балетные пачки, из-за чего их выступление вызвало большой резонанс в республике.

«Если никто не будет говорить, то это станет нормой, — сказал 25-летний Нурмагомедов. — А это не норма, чтобы в Дагестане парень ходил в этом лебедином платье и танцевать. Не знаю, как эти ребята на это смотрели. Я каждого человека есть свое мнение насчет любой вещи. Я бы не надел это платье. Я бы хотел сделать акцент на том, что родителям нужно следить за своими детьми, воспитывать их в традиционном духе — где есть честь и достоинство, где есть уважение к женщинам: старшим учителям. Вот смотришь в инстаграме — там учительницу побили, оскорбили, старика подколили».

(Илья Андреев)