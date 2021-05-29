Умар Нурмагомедов: «Если ты не встаешь, когда бабушка заходит в автобус, тебя можно похоронить»

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедов — боец UFC Умар Нурмагомедов — в разговоре с журналистами на турнире EFC 36 высказался о морально-нравственном воспитании молодежи.

«Я не считаю себя сверхпорядочным человеком, у меня есть ошибки. Но если ты не встаешь, когда бабушка заходит в автобус, тебя можно похоронить. Ты и живой, и мертвый — с мертвым сердцем ходишь», — сказал 25-летний Нурмагомедов.

(Илья Андреев)