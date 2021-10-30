Хасбик ударил легенду ММА Ногейру

Российский блогер Хасбулла Магомедов ударил легенду ММА Антонио Родриго Ногейру. Видео встречи опубликовал Ногейра в Instagram.

«Ребята, один из самых напряженных моментов в моей карьере бойца произошел с этим парнем — Хасбуллой на UFC 267», — написал Ногейра.

Хасбулла и Ногейра присутствуют на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Антонио Родриго Ногейра — бывший чемпион Pride в тяжелом весе, бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе.