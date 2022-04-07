Роберт Уиттакер: «Стерлинг не выиграл пояс чемпиона. Ему подарили титул»

Уиттакер считает, что Стерлинг не может называть себя чемпионом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) считает, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) не может называть себя чемпионом, потому что пояс ему подарили.

«Стерлинг зашел слишком далеко своими шуточками про клоунов, — сказал Уиттакер в интервью Fox Sports Australia. — Он ведь умеет драться. Он потрясающий боец. Но и утверждать, что ты лучший, тоже нельзя, ведь ты не выиграл, а Петр проиграл. Стерлинг не выиграл. Это неоспоримая истина. Ты не можешь говорить, что ты чемпион и лучший в мире. Ты не выиграл пояс чемпиона. Тебе его подарили».

Также Уиттакер подчеркнул, что Ян медленно набирает обороты. «В начале боя Стерлинг смотрелся очень хорошо, потому что Петр медленно стартует. Чем дольше длится бой, тем сильнее становится Петр. Вы могли видеть это по первому поединку».

Реванш между Петром Яном (16-2) и Стерлингом состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.