Хабиб назвал следующего предполагаемого соперника для Шлеменко

Глава лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов (29-0) сообщил, что он хочет провести турнир, в котором будут драться россиянин Александр Шлеменко (61-13) и кубинец Гектор Ломбард (34-10).

«У Ломбарда и Шлеменко есть еще по одному бою в контрактах с лигой. Было бы интересно посмотреть на их реванш», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Вскоре после этого Шлеменко ответил: «Это отличная идея! Как думаете?»

Шлеменко и Ломбард дрались 28 октября 2010 года на турнире Bellator Fighting Championships 34. В том бою Ломбард победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).