Чимаев: «Уверен, что могу побить Блаховича и Адесанью»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев выразил уверенность в том, что ему по силам победить чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесанью и чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича.

«Не имеет значения, кто станет моим оппонентом. Меня ждут два дивизиона — полусредний и средний. Если надо, я могу побиться в полутяжелом весе. Я спарринговал с парнями, которые на данный момент входят в топ-10 в весовой до 93 кг. Не буду называть их имена, но эти ребята знают, что с ними происходило во время спарринга со мной», — заявил Чимаев в интервью ESPN.

«Я могу побить Блаховича и Адесанью. Блахович победил Адесанью за счет борьбы, и это притом, что Ян — не борец. Я знаю, кто я, знаю то, на что я способен. Мне необходимо продемонстрировать это в деле».

Чимаев провел последний бой в сентябре прошлого года в Вегасе, где он нокаутировал средневеса Джеральд Меершерт в первом раунде всего за 17 секунд. В настоящее время на счету 26-летнего спортсмена 9 досрочных побед и 0 поражений.