UFC Vegas 44: результаты и видео боев
В ночь с 4 на 5 ноября состоялся турнир UFC Vegas 44, главным событием которого стал поединок в легчайшем весе между бразильцем Жозе Алдо и американцем Робом Фонтом.
Алдо одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).
Киргизский боец Рафаэль Физиев победил новозеландца Брэда Ридделла в легком весе техническим нокаутом в третьем раунде.
В другом поединке в легком весе американец Клэй Гуида выиграл у бразильца Леонардо Сантоса удушающим приемом во втором раунде.
В полусреднем весе американец Алекс Мороно выиграл у своего соотечественника Мики Галла единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
В среднем весе серб Душко Тодорович выиграл техническим нокаутом у американца Маки Питоло в первом раунде.
В легчайшем весе американец Винс Моралес нокаутировал соотечественника Луиса Смолку в первом раунде.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю