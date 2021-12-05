UFC Vegas 44: результаты и видео боев

В ночь с 4 на 5 ноября состоялся турнир UFC Vegas 44, главным событием которого стал поединок в легчайшем весе между бразильцем Жозе Алдо и американцем Робом Фонтом.

Алдо одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

Киргизский боец Рафаэль Физиев победил новозеландца Брэда Ридделла в легком весе техническим нокаутом в третьем раунде.

В другом поединке в легком весе американец Клэй Гуида выиграл у бразильца Леонардо Сантоса удушающим приемом во втором раунде.

В полусреднем весе американец Алекс Мороно выиграл у своего соотечественника Мики Галла единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

В среднем весе серб Душко Тодорович выиграл техническим нокаутом у американца Маки Питоло в первом раунде.

В легчайшем весе американец Винс Моралес нокаутировал соотечественника Луиса Смолку в первом раунде.