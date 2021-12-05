Стал известен следующий соперник Джигурды в поп-ММА
07:51
Российский актер и шоумен Никита Джигурда в следующем поединке поп-ММА встретится с известным блогером Александром Шпаком.
«Александр Шпак принял мой вызов в октагон. Промоушн «Наше дело». Респект, Саша. Теперь подписываем контракт и поговорим», — сказал Джигурда в сторис промоушна.
18 сентября на турнире проекта «Наше Дело» состоялся бой между Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым, в котором шоумен одержал победу по очкам.
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