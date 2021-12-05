Боец ММА Топор рассказал, над чем надо поработать, чтобы не уступить Большому Папе во втором поединке

Боец ММА Макс Щербаков (Топор) поделился воспоминаниями о первом поединке с Денисом Вильдановым (Большой Папа), в котором потерпел поражение.

«На тот момент я совсем был еще зеленый — зажимался, было много лишних движений и суеты, — приводит слова Щербакова РЕН ТВ. - С выносливостью у меня все хорошо, но именно в поединке, за счет того, что не хватает опыта, расходуется больше энергии. Мы с Вильдановым дрались на кулаках, но бокс — это целое искусство. Каждое движение должно быть отточено. Перчатки большие, Денис большой, широкий. Впереди еще много работы».

Также боец рассказал, над чем надо поработать, чтобы не уступить во втором поединке.

«Можно «взломать» Вильданова за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. Мне кажется, здесь больше будет играть роль то, насколько я смогу держать его натиск и удары. Когда смотрел поединки Дениса, то видел, как его оппоненты бегают от него все три раунда. Я настроен на то, чтобы не бегать. Хотелось бы показать характер, показать поединок, чтобы людям было что запомнить», — сказал он.

Поединок Щербакова и Вильданова состоится 17 декабря на вечере профессионального бокса «Буря на Волге», который пройдет в Самаре. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.