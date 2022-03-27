UFC разрабатывают бой Стриклэнд — Перейра на UFC 277

Идущий на серии из 6 побед Шон Стриклэнд (25-3) сразится с экс-чемпионом Glory в двух весовых категориях Алексом Перейрой (5-1) 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе, Невада, сообщает издание MMA Fighting.

Перейра дебютировал в UFC 6 ноября 2021 года на UFC 268, одолев Андреаса Михайлидиса (13-5) техническим нокаутом во втором раунде. 13 марта на UFC Fight Night 203 он единогласным решением судей победил Бруну Силву (22-7).

Перейра известен тем, что он дважды одолел действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (22-1) по правилам кикбоксинга.

Стриклэнд занимает 5-ю строчку рейтинга в среднем весе, в то время как Перейры вообще нет в топ-15.