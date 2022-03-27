Волкановски дал прогноз на бой Чимаева и Бернса

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) считает, что шумиха вокруг Хамзата Чимаева (10-0) оправдана, и 10 апреля швед в доминирующей манере расправится с Гилбертом Бернсом.

«Он на хайпе, — сказал Волкановски в интервью журналисту Джеймсу Линчу. — Люди, которые не разбираются в единоборствах, думают, что Чимаев выиграет, а те, кто действительно следят за нашим видом спорта, говорят что-то типа: «Знаешь, Бернс чемпион мира по джиу-джитсу». Эти люди удивятся, если Чимаев разнесет Бернса.

И знаете, я думаю, что так все и будет. Уверен, что Чимаев находится там, где должен быть. Думаю, что он выйдет и вновь будет доминировать над соперником. Это будет невероятно, ведь против него будет Бернс.

Если Чимаев сделает свою работу, то все поймут, что он реальная угроза. Люди скажут: «О, черт, этот парень действительно жесткий». Вот чего я ожидаю. Хоть это и не простая задача, но он вновь покажет доминирующее выступление».

Чимаев подерется с Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — вторую. Волкановски подерется с Корейским Зомби (17-6) на том же турнире.