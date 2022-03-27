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Сегодня, 18:53

Чимаев назвал лучшего бойца всех времен

Чимаев заявил, что Джона Джонс — лучший боец всех времен
Роман Шишов
Корреспондент
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал американца Джона Джонса лучшим бойцом всех времен.

«Я большой поклонник Джона Джонса. Конечно, для меня он лучший боец всех времен. Никто не сравнится с ним, он побил многих парней, победил монстров. Я на всех своих тренировках работаю с Александром Густафссоном и знаю, насколько он хорош. Если Джон Джонс смог остановить этого парня, то это пугает», — сказал Чимаев на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.

Чимаев в своем последнем бою на турнире UFC 267 победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.

Хамзат Чимаев
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