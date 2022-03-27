Чимаев назвал лучшего бойца всех времен
Чимаев заявил, что Джона Джонс — лучший боец всех времен
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал американца Джона Джонса лучшим бойцом всех времен.
«Я большой поклонник Джона Джонса. Конечно, для меня он лучший боец всех времен. Никто не сравнится с ним, он побил многих парней, победил монстров. Я на всех своих тренировках работаю с Александром Густафссоном и знаю, насколько он хорош. Если Джон Джонс смог остановить этого парня, то это пугает», — сказал Чимаев на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.
Чимаев в своем последнем бою на турнире UFC 267 победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.
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