Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Уайт заявил, что поединок Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября

15:18
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
Теги:

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя временного пояса Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Россиянин последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года — против Дастина Порье.

«Смерть отца очень тяжела для него, — цитирует Уайта CNN. — Его отец был героем для него. Хабиб любил его, у них были очень близкие отношения, ему очень тяжело.

Поединок состоится, скажу вам прямо здесь и сейчас. Этот бой произойдет».

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир