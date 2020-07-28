Уайт заявил, что поединок Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя временного пояса Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Россиянин последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года — против Дастина Порье.

«Смерть отца очень тяжела для него, — цитирует Уайта CNN. — Его отец был героем для него. Хабиб любил его, у них были очень близкие отношения, ему очень тяжело.

Поединок состоится, скажу вам прямо здесь и сейчас. Этот бой произойдет».

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.