Уайт – о бое Нганну против Гана: «Наикрутейший бой. К тому же теперь Франция открыта для нас»

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о бое Фрэнсиса Нганну против Сирила Гана во Франции.

«Согласен. Наикрутейший бой. Тут нечего добавить, — сказал Уайт о бое Нганну — Ган на пресс-конференции после турнира UFC 265. — Послушайте, сегодня дрались лучшие тяжеловесы на данный момент. С одной стороны, Деррик Льюис, побеждавший в прошлом Нганну, с другой Ган — непобежденный тяжеловес, который в прошлом тренировался с Нганну».

«Ган выступил невероятно, — продолжил Уайт. — Мы довольно долго работали над французским рынком. Франция теперь открыта для нас. К тому же теперь у нас телевизионное соглашение с Францией».

Ган (10 побед, 0 поражений) нокаутировал Льюиса в третьем раунде и стал временным чемпионом тяжелого дивизиона. Неоспоримым чемпионом является Нганну, за плечами которого 16 побед и 3 поражения.