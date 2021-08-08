Дана Уайт рассказал, когда состоится следующий бой Джона Джонса

Дана Уайт высказался о дальнейшей судьбе Джона Джонса в лиге UFC.

«Он не будет драться до следующего года. Сейчас 2021 год, бро, до 2022 года мы не увидим Джонса в деле. Так что я не собираюсь думать о нем до следующего года», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 265.

Джонс — бывший доминирующий чемпион UFC в полутяжелом весе. После последнего боя, который состоялся в феврале 2020 года, Джонс оставил пояс вакантным и заявил о намерении перейти в тяжелый вес, чтобы сразиться с Фрэнсисом Нганну. Переговоры о бое зашли в тупик из-за финансовых разногласий.