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Дана Уайт рассказал, когда состоится следующий бой Джона Джонса

10:37
Джон Джонс. Фото Instagram
Джон Джонс. Фото Instagram

Дана Уайт высказался о дальнейшей судьбе Джона Джонса в лиге UFC.

«Он не будет драться до следующего года. Сейчас 2021 год, бро, до 2022 года мы не увидим Джонса в деле. Так что я не собираюсь думать о нем до следующего года», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 265.

Джонс — бывший доминирующий чемпион UFC в полутяжелом весе. После последнего боя, который состоялся в феврале 2020 года, Джонс оставил пояс вакантным и заявил о намерении перейти в тяжелый вес, чтобы сразиться с Фрэнсисом Нганну. Переговоры о бое зашли в тупик из-за финансовых разногласий.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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