«Большой, мощный и крутой». Уайт поделился впечатлениями от выступления Гана в бою против Льюиса

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победное выступление француза Сирила Гана в бою против американца Деррика Льюиса.

«Никогда не говорил, что он скучный боец. Он большой, мощный и крутой тяжеловес, который двигается как средневес, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 265. — Вы сегодня видели, как он разобрался с Дерриком Льюисом. Колоссальное преимущество в количестве нанесенных ударов. Что-то вроде 100 против 3 в пользу Гана. Он легко победил оппонента, который может в любой момент выключить тебе свет одним ударом. Ган — очень талантливый боец».

«Также я с нетерпением хотел увидеть, как он проявит себя в главном событии вечера при полных трибунах. Как он справится с этим давлением? Он хорошо справился с задачей, так как стоит учесть, что бой проходил на территории Деррика», — заключил Уайт.

Ган нокаутировал Льюиса в третьем раунде на турнире UFC 265, который проходил в ночь на 8 августа в Хьюстоне. На кону поединка стоял временный пояс UFC в тяжелом весе. В настоящий момент полноправным чемпионом является бывший спарринг-партнер Гана — Фрэнсис Нганну.