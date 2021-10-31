Тейшейра победил Блаховича в главном поединке UFC 267

В главном поединке UFC 267 бразильский боец ММА Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича. Турнир прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Соперники бились за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Бразилец одержал победу сабмишеном (удушающий прием) во втором раунде.

38-летний Блахович одержал 28 побед в ММА при 9 поражениях. У 42-летнего Тейшейры 33 победы и 7 поражений.