Тейшейра победил Блаховича в главном поединке UFC 267
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В главном поединке UFC 267 бразильский боец ММА Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича. Турнир прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Соперники бились за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Бразилец одержал победу сабмишеном (удушающий прием) во втором раунде.
38-летний Блахович одержал 28 побед в ММА при 9 поражениях. У 42-летнего Тейшейры 33 победы и 7 поражений.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывал телеканал РЕН ТВ.
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