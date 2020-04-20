Турниры PFL в 2020 году отменены из-за коронавируса

Бойцовская организация PFL отменила все турниры, которые должны были пройти в 2020 году. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото. Причина — пандемия коронавируса.

Сообщается, что в PFL планируют проводить турниры уже в 2021 году. Все бойцы, который заключили контракт с организацией, будут получать ежемесячные выплаты, заявил глава промоушена Питер Маррэй.

Breaking: PFL has suspended its entire 2020 season, with plans to pick up its season/playoff format in 2021, on ESPN. Contracted athletes will receive a monthly stipend, per PFL CEO Peter Murray. More to come on @ESPN. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 20, 2020

По последним данным, в мире зафиксированы 2 444 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерло 168 011 человек, выздоровели 640 344.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.