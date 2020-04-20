Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Турниры PFL в 2020 году отменены из-за коронавируса

20:33
PFL. Фото Википедия.
PFL. Фото Википедия.
Теги:

Бойцовская организация PFL отменила все турниры, которые должны были пройти в 2020 году. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото. Причина — пандемия коронавируса.

Сообщается, что в PFL планируют проводить турниры уже в 2021 году. Все бойцы, который заключили контракт с организацией, будут получать ежемесячные выплаты, заявил глава промоушена Питер Маррэй.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 444 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерло 168 011 человек, выздоровели 640 344.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 1478
Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир