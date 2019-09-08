Турнир UFC 242 в Абу-Даби: все результаты боев

В Абу-Даби завершился турнир UFC 242. Главный бой — россиянин Хабиб Нурмагомедов против американца Дастина Порье. Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе закончился досрочной победой Хабиба в третьем раунде.

Результаты турнира UFC 242

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов (Россия) победил Дастина Порье (США) удушением в третьем раунде

Пол Фелдер (США) победил Эдсона Барбозу (Бразилия) раздельным решением судей

Ислам Махачев (Россия) победил Дави Рамоса (Бразилия) единогласным решением судей

Кертис Блейдс (США) победил Шамиля Абдурахимова (Россия) техническим нокаутом во втором раунде

Карлос Диего Феррейра (Бразилия) победил Майрбека Тайсумова (Россия) единогласным решением судей

Предварительный кард

Джоанн Калдервуд (Великобритания) победила Андреу Ли (США) раздельным решением судей

Зубайра Тухугов (Россия) закончил бой с Лероном Мерфи (Великобритания) вничью судейским решением

Сара Морас (Канада) победила Лиану Джоджуа (Грузия) нокаутом в третьем раунде

Оттман Азаитар (Турция) победил Теему Пакалена (Финляндия) нокаутом в первом раунде

Белал Мухаммад (США) победил Такаши Сато (Япония) удушением во втором раунде

Муслим Салихов (Россия) победил Нордина Талеба (Франция) нокаутом в первом раунде

Омари Ахмедов (Россия) победил Зака Каммингса (США) единогласным решением судей

Дон Мэдж (ЮАР) победил Фареса Зиама (Франция) единогласным решением судей

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция