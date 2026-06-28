Абдурахманов победил Кадиева в главном поединке на турнире IBA Bare Knuckle 5

Чемпион мира по боксу по версии WBL Самат Абдырахманов единогласным решением судей одержал победу над мастером спорта по кикбоксингу Исламом Кадиевым в главном поединке на пятом турнире лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle.

Турнир прошел 27 июня на «ЦСКА Арене» в Москве.

В соглавном поединке вечера Дмитрий Кудряшов нокаутировал в третьем раунде Хасана Юсефи.

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