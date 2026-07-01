Малыхин на прощание вернулся в топ-15 лучших бойцов России

Вторая половина мая и июнь получились насыщенными на события, соответственно произошли изменения и в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий.

Вернулся в топ-15 Анатолий Малыхин, победивший нокаутом Умара Кана в реванше. После боя Малыхин объявил о завершении карьеры. По традиции мы дали возможность проголосовать за него, но в следующем рейтинге отдать голос за Малыхина уже будет нельзя, поскольку с ММА он завязал.

Рейтинг составляется ММА-журналистами, блогерами и экспертами и обновляется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 32 человека.

Топ-15

1. Ислам Махачев — 512 (480 балла +32 упоминания в анкетах)

2. Петр Ян — 473 (441+32)

3. Хамзат Чимаев — 383 (351+32)

4-5. Александр Волков — 361 (329+32)

4-5. Вадим Немков — 361 (329 + 32)

6. Арман Царукян — 337 (307+30)

7. Магомед Анкалаев — 300 (269+31)

8. Мовсар Евлоев — 292 (262+30)

9. Усман Нурмагомедов — 243 (211+32)

10. Умар Нурмагомедов — 233 (201+32)

11. Сергей Павлович — 194 (166+28)

12. Магомедрасул Гасанова — 153 (127+26)

13. Ислам Омаров — 68 (54+14)

14. Анатолий Малыхин — 56 (44+12)

15. Эдуард Вартанян — 49 (38+11)

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 47 (39+8)

Азамат Мурзаканов — 32 (25+7)

Муслим Магомедов — 32 (27+5)

Шамиль Мусаев — 26 (21+5)

Богдан Гуськов — 24 (18+6)

Ризван Куниев — 22 (17+5)

Шара Буллет — 20 (14+6)

Мовлид Хайбулаев — 13 (10+3)

Олег Попов — 12 (9+3)

Александр Шаблий — 13 (7+6)

Абус Магомедов — 10 (7+3)

Евгений Гончаров — 9 (5+4)

Икрам Алискеров — 5 (3+2)

Александр Шлеменко — 5 (4+1)

Биберт Туменов — 4 (3+1)

Гаджи Рабаданов — 4 (3+1)

Абдул-Рахман Яхьяев — 3 (2+1)

Сергей Билостенный — 3 (2+1)

Ренат Хавалов — 3 (2+1)

Хадис Ибрагимов — 3 (2+1)

Никита Крылов — 2 (1+1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС), Ислам Бабаджанов, Денис Гейко (Red Corner).

Правила



В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.