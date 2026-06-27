Кудряшов нокаутировал Юсефи в дебюте на голых кулаках на турнире IBA

Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над иранцем Хасаном Юсефи на турнире по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle в Москве.

В третьем раунде россиянин нокаутировал соперника, нанеся ему тяжелый удар в голову.

40-летний Кудряшов провел дебютный поединок в кулачных боях. В профессиональном боксе у него 30 побед при 6 поражениях. Россиянин владел серебряным поясом WBC, интернациональным поясом WBA, титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC в первом тяжелом весе.

В активе 32-летнего Юсефи 8 побед при 4 поражениях в ММА. Он бывший чемпион лиги AMC Fight Nights Global.