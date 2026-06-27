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27 июня, 23:21

Кудряшов нокаутировал Юсефи в дебюте на голых кулаках на турнире IBA

Алина Савинова

Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над иранцем Хасаном Юсефи на турнире по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle в Москве.

В третьем раунде россиянин нокаутировал соперника, нанеся ему тяжелый удар в голову.

40-летний Кудряшов провел дебютный поединок в кулачных боях. В профессиональном боксе у него 30 побед при 6 поражениях. Россиянин владел серебряным поясом WBC, интернациональным поясом WBA, титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC в первом тяжелом весе.

В активе 32-летнего Юсефи 8 побед при 4 поражениях в ММА. Он бывший чемпион лиги AMC Fight Nights Global.

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Дмитрий Кудряшов (бокс)
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