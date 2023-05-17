Туменов: «Матмуратову предстоит очень конкурентный и интересный поединок с Раисовым»

Боец ACA Биберт Туменов высказался о предстоящем поединке Юсуфа Раисова и Александра Матмуратова.

«Не только Матмуратов, но и Алексей Полпудников после поражения от меня тоже начал хорошо выступать. Наверное, они поняли, что никто не будет опаснее меня в стойке. Они перестали волноваться. Никто тяжелее Биберта Туменова их не ударит, поэтому выходят уверенными в себе и побеждают. Матмуратову предстоит очень конкурентный и интересный поединок. Юсуф будет давить, прессинговать около стенки, пытаться валить. Буду болеть за своего брата Раисова. Матмуратов — не слабый соперник, чтобы его можно было переехать. 80 на 20 я склоняюсь в пользу Юсуфа», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Поединок между Раисовым и Матмуратовым состоится 2 июня на турнире АСА 158 в Санкт-Петербурге.