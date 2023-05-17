Садоков поделился ожиданиями от боя Ивана Емельяненко

Спортивный комментатор Александр Садоков считает, что Иван Емельяненко в бою покажет некий симбиоз своих старших братьев — Федора и Александра — в их лучшие годы.

Иван Емельяненко выйдет на ринг с чемпионом мира по самбо и дзюдо Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я ожидаю с большим интересом увидеть некий симбиоз Федора и Александра в их лучшие годы. Перед нами один из братьев Емельяненко. Александр и Федор говорили, что Иван — талантливый парень. Братья Емельяненко — очень ментально устойчивые люди, и я думаю, что это качество должен унаследовать и Иван. Я нисколько не сомневаюсь, что он выйдет на ринг и сделает все красиво», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.