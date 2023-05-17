Нганну: «Другие промоушены хотели получить от меня бой, а потом пожать руку и сказать «до свидания»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) уверен, что он и PFL имеют схожие ценности.

«Я не смог бы выбить эту сделку [в другом промоушене]. Нигде и близко. Ни у кого нет ничего близкого к этому, — сказал камерунец на своем YouTube-канале. — Мне не нужно было приходить и объяснять, чего я хочу. Наши потребности [с PFL] просто совпали, и это был идеальный вариант.

Это лучшее профессиональное решение, которое я когда-либо принимал. Это лучшее бизнес-решение, которое я когда-либо принимал, и вы можете понять это, просто увидев некоторые детали сделки, которые я раскрою более подробно позже и дам больше деталей для тех, кто еще ничего не понимает. Так что не волнуйтесь.

При всем уважении ко всем другим промоушенам, никто не смог бы приблизиться к этой сделке. Все то, что важно для меня, никого на самом деле не волнует. Все просто хотят получить от меня бой, а потом пожать руку и сказать до свидания. В PFL все по-другому. И что бы ни говорил твой промоутер, что бы ни говорили некоторые бойцы, что бы ни говорили СМИ, как ты думаешь, кто самый пугающий засранец на планете? Правильно, это я».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.