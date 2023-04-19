Туменов подерется с Палмером в Гран-при ACA 11 августа

Российский боец ACA Биберт Туменов (12-2) проведет следующий бой против американца Лэнса Палмера (23-6) в рамках 1/4 Гран-при ACA в полулегком весе 11 августа на ACA 161 в Москве, сообщает лига.

Туменов идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Андрея Гончарова (15-4) единогласным решением судей на ACA 147. Турнир состоялся 4 ноября 2022-го в Москве.

Палмер с 2017 года выступал в PFL. Он шел на серии из 11 побед, однако затем потерпел 3 поражения подряд. В прошлом бою он одолел Шеймона Мораеса (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 24 июня 2022-го в Атланте, США.