Альдо: «Я извинился перед Макгрегором. Конор — мой друг»

Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) подтвердил, что извинился перед Конором Макгрегором (22-6) за то, что высмеял его после боксерского боя с Джереми Стивенсом (29-21), когда ирландец в соцсетях похвалил Альдо за его выступление.

«Я был немного разгорячен, — сказал Альдо MMA Fighting. — Я пересматривал в раздевалке запись боя, и репортер спросил меня [о комментариях Макгрегора], а я не видел, что сказал Конор. Я обзывал его, много посмеивался. Но когда я приехал в Бразилию, я написал ему сообщение с извинениями, потому что я видел, что он не хотел бросить мне вызов, он пытался поддержать меня. Я неправильно понял [его слова]. Но мы помирились. Конор — мой друг. Я желаю ему всего наилучшего».

Также Альдо заявил, что не прочь потренироваться с Макгрегором на его родине в Ирландии.

«Почему бы и нет? Мне нужно многому поучиться в боксе. В Ирландии есть отличные боксеры, так что если у меня будет возможность поехать в Ирландию и потренироваться с Конором и ирландцами, я буду очень этому рад. Особенно это касается профессионального бокса. Это новый мир, и я должен учиться у лучших. У Конора хороший бокс, он дрался с Мейвезером в боксе, так что ему есть чему меня научить».

Альдо подрался со Стивенсом в турнире Gamebred Boxing 4. Бой завершился ничьей большинства судей (58-56, 57-57, 57-57).