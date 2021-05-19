Полулегковес UFC россиянин Зубайра Тухугов прокомментировал конфликтную ситуацию между чеченцами и дагестанцами, возникшую из-за слов Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Ассаламу Алайкум всем братьям! Вижу, что происходит между братскими народами Чечни и Дагестана. И в самой сложной ситуации оказался я. Глава Республики Рамзан Ахматович является моим старшим братом и родственником, а Хабиб мой брат и близкий друг, как и его команда. Я обращаюсь к нашим братским народам: Рамзан Ахматович является большим фанатом и любителем ММА, он высказал своё мнение. В его словах не было ничего оскорбительного и задевающего честь. Это не тема для раздувания, и не повод чтобы люди задевали честь народов и оскорбляли друг друга. Наша Религия строго запрещает нам враждовать, оскорблять, унижать, быть вероломными, особенно между собой! Призываю Вас прекратите оскорблять друг друга, не разделяйтесь. Побойтесь АЛЛАХА!!! Да пребудет с нами Милость ВСЕВЫШНЕГО, очистит наши сердца от невежества. Наделит нас сабаром, благими намерениями и любовью друг к другу!», — написал Тухугов в своем Instagram.

Как отметил Тухугов, он является близким другом Хабиба Нурмагомедова. Непобежденный Орел даже секундировал Тухугова в его последнем бою против канадца Хакима Даводу, которому он в итоге проиграл судейским решением.