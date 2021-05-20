Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала новое фото в купальнике
15:55
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
Спортсменка показала снимок в открытом купальнике. На фотографии девушка позирует на лужайке.
Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.
Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове»
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