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Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала новое фото в купальнике

15:55
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Спортсменка показала снимок в открытом купальнике. На фотографии девушка позирует на лужайке.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове»

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