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Стала известна дата боя Порье — Оливейра

11:31
Дастин Порье. Фото Instagram
Дастин Порье. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра будет защищать свой титул в бою против американца Дастина Порье на турнире UFC 269, который пройдет 11 декабря этого года, информирует MMAFighting.

На этом же турнире чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес встретится с Джулианной Пенья.

Напомним, Оливейра завоевал пояс UFС в бою против Майкла Чендлера в мае этого года. Ранее титул чемпиона принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову, который завершил карьру с рекордом 29-0.

Порье в своем последнем поединке во второй раз победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

На счету 32-летнего Дастина 28 побед и шесть поражений. 31-летний Оливейра имеет 31 победу и 8 поражений в MMA.

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Роман Шишов все материалы автора

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