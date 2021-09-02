Стала известна дата боя Порье — Оливейра
11:31
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра будет защищать свой титул в бою против американца Дастина Порье на турнире UFC 269, который пройдет 11 декабря этого года, информирует MMAFighting.
На этом же турнире чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес встретится с Джулианной Пенья.
Напомним, Оливейра завоевал пояс UFС в бою против Майкла Чендлера в мае этого года. Ранее титул чемпиона принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову, который завершил карьру с рекордом 29-0.
Порье в своем последнем поединке во второй раз победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
На счету 32-летнего Дастина 28 побед и шесть поражений. 31-летний Оливейра имеет 31 победу и 8 поражений в MMA.
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