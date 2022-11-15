Тренер Сен-Пьера навал лучшего ударника в UFC

Известный тренер по ММА Фирас Захаби считает, что лучшим ударником в мире является новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1).

«Я думаю, что Алекс Перейра — лучший ударник на Земле, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — Он величайший ударник-нокаутер на Земле. Однако, на мой взгляд, есть бойцы, которые могут его повалить, удержать в партере и заколотить. В среднем дивизионе такие парни имеются. Перейре нужно время, чтобы повысить уровень навыков на земле. Думаю, у него есть для этого время, ведь следующий бой он должен вновь провести против Иззи».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.