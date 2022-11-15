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Сегодня, 14:26

Джастин Гэтжи назвал двух возможных соперников

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) подтвердил, что он рассматривает варианты подраться с Рафаэлем Физиевым (12-1) и Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Они оба [Физиев и Оливейра] оптимальные для меня варианты, — приводит слова Гэтжи MMA Junkie. — Мне нужно одержать две победы, неважно против кого. Это будут громкие бои. Очевидно, что я не хочу драться с кем попало. Оба этих парня являются моими возможными соперниками. Когда я думаю об этих боях, то становлюсь эмоциональным, а мне это не на руку».

Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

ММА
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