Джастин Гэтжи назвал двух возможных соперников

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) подтвердил, что он рассматривает варианты подраться с Рафаэлем Физиевым (12-1) и Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Они оба [Физиев и Оливейра] оптимальные для меня варианты, — приводит слова Гэтжи MMA Junkie. — Мне нужно одержать две победы, неважно против кого. Это будут громкие бои. Очевидно, что я не хочу драться с кем попало. Оба этих парня являются моими возможными соперниками. Когда я думаю об этих боях, то становлюсь эмоциональным, а мне это не на руку».

Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.