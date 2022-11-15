Тренер Сен-Пьера объяснил, почему остановка в бою Адесаньи и Перейры была правильной

Известный тренер по ММА Фирас Захаби заявил, что если бы рефери не остановил бой Алекса Перейры (7-1) и Исраэля Адесаньи (23-2), то это могло бы закончиться для нигерийца переломом костей черепа.

«Перейра мог положить конец карьере Адесаньи, если бы не вмешался рефери, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — Ребята, если бы рефери не вмешался, последовал бы удар коленом. Колено от взрывного гиганта! Это могло привести к серьезному сотрясению мозга, перелому челюсти и глазницы, и даже к перелому костей черепа... поэтому я благодарен Марку Годдарду за то, что он остановил бой».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.