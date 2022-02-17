Тренер Макса Топора: «Прогноз на бой? Я его уложу досрочно»

Тренер Макса Топора поделился ожиданиями от боя против своего бывшего подопечного

Тренер по смешанным единоборствам и боксу Альберт Кармазян поделился ожиданиями от боя против своего бывшего подопечного Макса Топора.

«Джентльменский поединок — он по правилам, — приводит слова Кармазяна РЕН ТВ. — Все понимают, что бокс — джентльменский поединок. Я в себе уверен. Прогноз на бой — вы сами понимаете, чья рука будет вверх поднята».

По словам тренера, он точно победит своего соперника.

«Минусы его — это его вес, рост. Антропометрия моя, она получше. Повыше могу на дистанции работать. Ну и внутренняя кухня, которую я не хочу освещать перед поединком. Я его тренировал, я знаю его слабые стороны. Он может менять, но посмотрим, как будет, как будет в поединка», — сказал он.

Поединок состоится 25 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.