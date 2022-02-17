Менеджер Петра Яна назван серого кардинала UFC

Менеджер Петра Яна и других известных бойцов из СНГ — Саят Абдрахманов — ответил на вопрос, есть ли в UFC человек, чью работу не видит широкая публика, но он очень важен для этой организации.

«На самом деле, в UFC не так много людей, которые принимают важные решения и составляют карды, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ». — Это два матчмейкера — Мик Мейнард и Шон Шелби, у которых нет никаких ассистентов, которые делали бы за них ресерч. Они принимают все решения сами. Дана Уайт занимается продвижением, промоутерской деятельностью. Есть Хантер Кэмпбелл, который, можно сказать, является серым кардиналом UFC, он принимает много важных решений».

Хантер Кэмпбелл — вице-президент UFC, бизнес-директор UFC. Также он является юрисконсультом UFC.