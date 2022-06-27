Тренер Оливейры: «Махачев не должен драться за пояс. Дайте ему Чендлера или Гэтжи»

Тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (33-8) Диего Лима категорически не согласен, что Исламу Махачеву (22-1) нужно дать право биться за титул.

«Я не умоляю заслуг Махачева, потому что он зверь, — сказал Лима в интервью YouTube-каналу Ag.Fight. — Он высококлассный боец как в стойке, так и в борьбе. Но с кем из топ-5 он дрался? Взгляните, через что прошел Чарльз, чтобы получить пояс. Через что пришлось пройти каждому, чтобы добраться до пояса. Фергюсон даже после 12 побед подряд не получил титула. Так почему Махачев должен? Почему бы UFC не дать ему Чендлера или Гэтжи? Разве Чарльзу не нужно было показать впечатляющее выступление против Фергюсона, чтобы получить звание претендента?»

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе (США).

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.