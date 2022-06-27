Харитонов о поражении Царукяна: «Сейчас в Америке мы гости»

Боец Сергей Харитонов (32-8) отметил, что россиянам в UFC нужно побеждать более убедительно, потому что при равном бое судьи не отдадут им победу.

«Надо понимать сейчас, что мы гости там, в Америке. Надо выигрывать с более явным преимуществом. При равном бое победу в любом случае отдадут зарубежному спортсмену, — сказал Харитонов в интервью «ВсеПроСпорт». — Необходимо настраиваться на досрочную победу, это очень желательно. Если же победа по очкам, то доминация должна быть четкой. Когда мы оставляем решение судьям, многие из них никогда не отдадут победу. Нужно выигрывать с явным преимуществом.

Царукян проиграл Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе.

«Что касается возможного запрета нашим бойцам выступать в зарубежных лигах, я даже об этом не думаю. Я сейчас выступаю в Bellator, в лиге Хабиба Нурмагомедова. Не думаю, что он сделает так, чтобы наши бойцы не бились в его лиге. Всегда есть варианты, было бы желание», — подчеркнул Харитонов.