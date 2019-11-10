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Тренер Нурмагомедова: «Поединок Абубакара складывался в его пользу»

11:40

Хавьер Мендес, тренер Абубакара Нурмагомедова, заявил, что бой россиянина и немца Давида Завады на турнире UFC в Москве складывался в пользу его подопечного.

9&nbsp;ноября. Москва. Абубакар Нурмагомедов.Брат Хабиба печально стартовал в UFC. Он проиграл бойцу с одной почкой

Нурмагомедов уступил Заваде после удушающего приема в конце третьей минуты первого раунда. Для 29-летнего Нурмагомедова бой в Москве стал дебютным в UFC.

Помимо Мендеса, в углу россиянина присутствовал его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов (чемпион UFC в легком весе) со своим отцом Абдулманапом.

— Поединок Абубакара, на самом деле, шел хорошо для нас и складывался в его пользу, — приводит РИА «Новости» слова Мендеса. — Но это такой вид спорта, в котором одна ошибка может перевернуть все против вас, что и произошло в этом бою. Теперь Абубакару остается вновь работать и улучшать себя во всех аспектах смешанных единоборств.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191110/1560771711.html

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