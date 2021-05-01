Тренер Нурмагомедова: «Хабиб станет чертовски хорошим тренером, но он косячит»

Тренер и наставник Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил тренерские качества своего непобежденного подопечного после того, как он завершил карьеру.

«Он станет чертовски хорошим тренером. Он все еще косячит, но быстро учится на ошибках. Например, когда я разрешил ему войти в клетку в поединке Умара, а сам остался сзади за пределами клетки, он мне ни слова не давал мне сказать. Ну а после всего, что произошло, он у меня спрашивает, что я думаю о нем, как о секунданте. Я ему говорю: Это было здорово, но ты не давал мне ничего сказать, когда у меня была возможность. Он сразу схватился за лоб и извинился. В следующий раз уже такого не было. Он быстро учится. Конечно же, заметно, что он еще новичок в роли тренера, так как можно заметить, как он и остальные настолько эмоционально ведут себя во время боя, что мне приходится успокаивать, говоря, чтобы они остыли и сфокусировались на бое, так как иначе у нас будут проблемы. Но он быстро учится. Я являюсь главным тренером не просто так, но он настоящий лидер», — сказал Мендес в интервью The Schmo.

Прощальный бой Хабиба Нурмагомедова состоялся в октябре прошлого года в Абу-Даби, где он победил американца Джастина Гетжи во втором раунде сабмишном (треугольник).