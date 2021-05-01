Тренер рассказал, когда состоится следующий поединок Ислама Махачева

Главный тренер бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что легковес UFC Ислам Махачев вернется в октагон в середине или конце лета.

«Я думаю, что он вернется после Рамадана, который, если не ошибаюсь, заканчивается 13 мая или что-то в этом роде. После этого все прилетят для проведения лагеря. Ислам, я думаю, прилетит сюда в июне, а Хабиб, вероятно, после него. Думаю, что он [Ислам] выступит как можно скорее. Надеюсь, что его бой состоится в июне... Хотя нет, не в июне, но хотя бы в июле или августе. Посмотрим, что предложат UFC. Но это наша цель», — сообщил тренер в интервью The Schmo.

В последнем бою, который состоялся в марте на UFC 259, Махачев победил сабмишном американца Дрю Добера в третьем раунде. В настоящее время 29-летний россиянин ведет серию из семи побед подряд.