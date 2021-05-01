Магомедшарипов перенесет операцию
18:01
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов перенесет операцию. После этого будет принято решение относительно продолжения карьеры бойца, сообщает ТАСС.
В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.
Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю