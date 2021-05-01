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Магомедшарипов перенесет операцию

18:01
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов перенесет операцию. После этого будет принято решение относительно продолжения карьеры бойца, сообщает ТАСС.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11294507

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