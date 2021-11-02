Тренер Мендес: «Тухугов дрался с травмой на UFC 267. Поэтому назову его победу фантастической»

Американский тренер Зубайры Тухугова Хавьер Мендес заявил, что его российский подопечный дрался с травмой в бою против бразильца Рикардо Рамоса.

«Зубайра отлично выступил, и я рад, что он вышел победителем, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — После выясняется, что он растянул паховые связки. Прям полностью. Несмотря на такую травму он все же смог победить. И теперь это не то чтобы хорошая победа, а просто фантастическая. Многие люди не могут драться при таких травмах. Они прекращают все. Зубайра показал, что он воин. Все, кто понимает степень тяжести этой травмы, могли заметить шишку на его ноге. Это говорит о том, насколько ментально силён Зубайра. Я был с ним, тренировал его в том числе в ментальном плане, и он одержал победу. Я очень рад, что он победил».

Тухугов победил Рамоса судейским решением по итогам трехраундового боя, который проходил 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби. Теперь на счету Тухугова 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.